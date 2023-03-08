Borsa günü yüzde 1,05'lik yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 86,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,84 ve holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,06 ile madencilik oldu.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamalarda "şahin" tonun öne çıkmasıyla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de özel sektör istihdamı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 242 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Powell'ın açıklamaları ve özel sektör istihdamı verisiyle birlikte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 74 seviyesinde bulunurken, nihai faiz oranının yüzde 6'ya kadar çıkabileceğine yönelik fiyatlamalar da güç kazandı.

Powell'ın açıklamaları piyasaların odağında

Powell'ın bugün Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamalar, Fed'in Bej Kitap Raporu'nun piyasaların odağında bulunduğunu söyleyen analistler, piyasalardaki oynaklığın devam edebileceğini söyledi.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Çin'de enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5200 seviyesinin destek, 5.500 ve 5.600 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Altının kilogramı 1 milyon 125 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 125 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 98 bin lira, en yüksek 1 milyon 126 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,19 azalışla 1 milyon 125 bin 500 liradan tamamladı.

Altın borsasında bugün

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 6 milyar 83 milyon 426 bin 576,48 lira, işlem miktarı ise 5.510,60 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 6 milyar 207 milyon 850 bin 864,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.