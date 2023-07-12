Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,05 değer kaybederek 6.296,07 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,86 puan azalarak 6.296,07'ye indi. Toplam işlem hacmi 60,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,51 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,36 ile madencilik oldu.

Sanayi endeksinde yıllık bazda 0,2 düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık bazda yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini ifade etti.

Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına dair öngörülerin günden güne güçlendiğini aktaran analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesinin beklendiğini kaydetti.

6.200 puan destek konumunda

Öte yandan, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Biden, görüşme sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD Başkanı Biden ile bundan önceki buluşmalarının adeta ısınma turları gibi olduğunu, şimdi yeni bir süreci başlattıklarını belirtti.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.