Borsa haftayı yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 101,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,05, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,38 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.