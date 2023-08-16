Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,50 puan azalışla ve yüzde 0,07 değer kaybederek 7.685,25 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile kağıt, orman, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,63 ile inşaat oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybıyla günü 7.690,75 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.850 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.