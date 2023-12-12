Borsa İstanbul güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,07 puan azalışla ve yüzde 0,01 değer kaybıyla 7.727,37 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 azalırken, holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,18 ile spor oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7.728,44 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.550 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.