Borsa İstanbul güne yüzde 0,21 yükselerek başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 8.136,04 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,29 puan artışla ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.136,04 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,8 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,97 ile ulaştırma oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,3 değer kazancıyla 8.118,75 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.