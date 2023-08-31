Borsa İstanbul güne yüzde 0,73 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,44 puan artışla ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.964,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,04 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Salı günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 7.907,13 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.013,52 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.