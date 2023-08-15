Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğilimli bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,63 puan azalarak 7.673,75'e indi. Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,48 ve holding endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile ticaret oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.