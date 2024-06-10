Borsa İstanbul VİOP güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 11.300,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,2 altında 11.335,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 11.331,50 puan oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.