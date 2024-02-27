Borsa İstanbul VİOP güne yatay başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay bir seyirle 9.943,00 puandan başladı.
Haber Merkezi
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Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın hemen üzerinde 9.943,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,1 altında 9.942,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 9.946,00 puan oldu.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.