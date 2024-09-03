Borsa İstanbul VİOP güne yükselişle başladı (3 Eylül 2024)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 11.870,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3 artışla 11.840,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.858,50 puan oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verileri öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu devam ediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağı fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ise ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Bugün yurt içinde enflasyon verisinin yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.