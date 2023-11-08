Borsa İstanbul VİOP güne yüzde 0,6 artışla başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8.690,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının hemen üzerinde 8.635,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in Gazze'yi tekrar işgal etmesini desteklemediklerini ve bunu da İsrail'e açık bir şekilde bildirdiklerini duyurmasının ardından yüzde 0,5 artışla 8.675,50 puana çıktı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.750 ve 8.850 puanın direnç, 8.600 ve 8.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.