Borsa İstanbul VİOP haftaya düşüle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 azalışla 9.761,75 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,3 altında 9.761,75 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,8 altında 9.790,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüş eğilimini sürdürerek 9.760,00 puana indi.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 9.800 ve 9.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.