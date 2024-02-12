Borsa İstanbul VİOP haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 1 yükselişle 9.900,00 puandan başladı.
Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 1 üzerinde 9.900,00 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 9.807,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek yüzde 0,5 artışla 9.855,00 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.