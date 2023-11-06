Borsa İstanbul VİOP haftaya yüzde 0,2 artışla başladı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8.518,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,5 üzerinde 8.498,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 8.503,00 puana çıktı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.550 ve 8.650 puanın direnç, 8.400 ve 8.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.