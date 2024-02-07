Borsa İstanbul VİOP yüzde 0,1'le güne başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 9.670,00 puandan başladı.
Haber Merkezi
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Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 9.670,00 seviyesinden işlem gördü.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 9.663,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 9.666,75 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.