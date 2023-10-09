Borsa İstanbul VİOP yüzde 0,42 azalışla haftaya başladı

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,42 altında 8.945,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 9.011,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselerek 9.036,50 puan oldu.

Küresel piyasalar, İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle haftaya karışık bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, dış ticaret endeksi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan endeks kontratında 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.