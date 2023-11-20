Borsa İstanbul VİOP yüzde 0,6 artışla haftaya başladı
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,6 artışla 8.701,00 puandan başladı.
Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 8.701,00 seviyesinden işlem gördü.
Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 8.650,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 8.682,75 puana çıktı.
Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 8.750 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.650 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.