Borsa İstanbul yeniden tek alternatif haline geliyor

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul, soluksuz yükselişine devam ediyor. Seçimlerden sonra ekonomi yönetiminin değişmesi, Merkez Bankası’na yapılan atamalar ve para politikasındaki değişim ile yükselişe geçen Borsa İstanbul’a yabancı ilgisi de yeniden canlanmaya başladı. Yabancı yatırımcı 2016’dan bu yana en uzun alım serisine imza atarken, Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı.

Birçok aracı kurumun yılsonu hedefini şimdiden geçen borsa, piyasa uzmanlarının hesaplarının değişmesine neden oldu. Dün 7.256 puan ile tüm zamanların zirvesini gören borsada yeni hedef 7.500 puan seviyesinin geçilmesi. Piyasa uzmanları, borsada yıl sonu hedefinin TL bazında 8 bin dolar bazında ise 300 dolar seviyesinin üstü olarak belirledi.

“Kısa vadede 7.500’ün üzeri beklenebilir”

Borsa İstanbul’da ara sıra düzeltmeler olsa da yönün yukarı olduğunu söyleyen Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, “Mayıs sonunda seçimlerin net bir sonuçla tamamlanması ve ardından hızla kabinenin ve ekonomi yönetiminin belirlenmesi ve güven verici mesajların belirlenmesi ve somut adımların atılmaya başlaması, borsada ciddi bir yukarı harekete sebep oldu.

Mayıs’tan bu yana Bist-100 endeksi, %55’ten fazla bir artış kaydetti. Hükümet tarafında hem ekonomi hem de jeopolitik konularda daha yapıcı bir tutumla birlikte, ülke riski algısında da ciddi bir düşüş var. Çok ters bir gelişme olmadıkça, ara sıra düzeltmeler olsa da yönün yukarı olabileceğini ve kısa vadede 7,500 seviyelerinin üzerine oturması da güven ortamının sağlamlaşacağının sinyalini verecektir” dedi.

“En cazip yatırım aracı olmaya devam edecek”

“Düşük mevduat ortamında, genel güven ortamı devam ederse ve risk primi düşme eğilimini sürdürürse, borsa yine en cazip yatırım enstrümanlarından olmaya devam edecektir” diyen Demirtaş, “21 Temmuz tarihinde çıkardığımız Ata Yatırım Strateji raporunda, 12 aylık BIST-100 endeksi hedefimizi 8,400 olarak belirledik.

Mevcut ivmenin devam etmesi ve güven artırıcı tedbirlerinin somut yabancı Yatırımcı girişleriyle taçlandırılması durumunda, Temmuz 2024’e yönelik belirlediğimiz endeks hedefine daha erken ulaşılabileceğini düşünüyoruz. İyimser senaryoda yılsonu itibariyle 8,000 seviyelerinin üzerine çıkılması, Türkiye ekonomisi ve borsasına güvenin önemli ölçüde tesisi anlamına gelebilir.

Özellikle oluşan güven ortamının bu trendi devamı için belirleyici unsur olacağının altını çizmekte fayda görüyoruz” diye konuştu. Borsa İstanbul’da yükselişte seçimlerden sonra gelen adımlar ve bu adımların uygulanmasının etkili olduğuna dikkat çeken Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, “Enflasyon raporu sunumunda da geçiş politikası içerisinde olduğumuzun söylenmesi ve sunumda enflasyona yönelik realist bir bakış açısının ortaya konması etili oldu.

Borsa açısından hedefler yukarı yönlü revize edilse de şirketleri tamamının 2. çeyrek finansalları tamamlandıktan sonra daha net bir beklenti ortaya çıkacaktır. Ayrıca beklentileri asıl değiştirecek olgunun eylül ayında açıklanacak OVP’nin olacağını düşünüyoruz. Şu andaki borsa beklentisini TL olarak söylemek güç ama dolar bazlı olarak 250$ seviyesinin kısa vadede üzerinde kalındığı müddetçe 300-320$ seviyelerine kadar test edilebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.