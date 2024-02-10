Borsa İstanbul'da 5-9 Şubat: En çok kazandıran hisse Akfen Yenilenebilir Enerji

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,39 kazançla 9.045,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.694,94, en yüksek 9.045,97 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 4,69 kazançla 8.677,19 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 9,66 artışla 13.056,45 puan, Mali Endeksi yüzde 4,12 yükselişle 9.552,08 puan, Sanayi Endeksi yüzde 5,47 artışla 13.901,04 puan oldu.

En çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,46'yla Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji'yi, Vestel yüzde 21,43'le Vestel Elektronik, yüzde 18,69'la Mia Teknoloji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 2,93'le Kocaer Çelik, yüzde 2,64'le Turkcell ve 2,24'le Kayseri Şeker Fabrikası şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 437 milyar 949 milyon lirayla Koç Holding, 406 milyar 755 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 335 milyar 469 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.