Borsa İstanbul'da coşkuya kısa bir mola

Birol BOZKURT

Yılbaşından bu yana yüzde 30 yükselerek dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul, bayram sonrası yeni haftaya İran-İsrail gerilimi ve Merkez Bankası’nın rekor zarar açıklaması gibi etkenlerle negatif bir başlangıç yaptı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Türk hisse piyasasında kısa işlem haftasının gerçekleştiği geçtiğimiz haftaya, İsrail-İran gerginliği damgasını vurdu. BİST’in tatil olduğu dönemde dolar endeksi (DXY) %1.8 yükselirken, vadeli MSCI GOP endeksi %2.3 değer kaybetti. Aynı dönemde 5 Yıl vadeli Türkiye CDS’inde 295 baz puanla 310 baz puan arasında bir fiyatlama olduğu görülüyor.

Uzmanlar İran-İsrail arasında gerginliğin devam etmesi ve gelişmelerin global enflasyonu yükseltme riski olduğuna dikkat çekerken jeopolitik risklerde tansiyonun kısmen düştüğünü söylüyor. Uzmanlar bu kapsamda risk fiyatlamasının etkisinin kısa vadeli kalmasının beklendiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar borsada ana senaryoda bir değişiklik olmadığı sürece pozitif seyrin devam etmesini bekliyor.

S&P’nin not değerlendirmesi 3 Mayıs’ta

Borsa İstanbul’da dün yaşanan geri çekilmeyi kâr realizasyonu olarak değerlendiren uzmanlar seçim stresinin geride kalmasıyla ekonomide atılan adımların etkilerinin görülmeye başlayacağı bir döneme girildiğine dikkat çekiyor. Daha önce kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin notunu yükselttiğine vurgu yapan uzmanlar 3 Mayıs’ta Standart & Poors’un da (S&P) Türkiye’nin notunu yükseltmesini bekliyor. Uzmanlar not artırımı ile birlikte CDS’lerde geri çekilmesinin hızlanacağını ve yabancıların Borsa İstanbul’a daha fazla giriş yapacağını söylüyor.

Borsada 2024 hedefi 11 bin 500 puan

Aracı kurumların borsaya yönelik olumlu bakış açısında şimdilik bir değişiklik bulunmuyor. Enflasyonla mücadelede sıkı para politikalarının kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çeken uzmanlar, ülke risk priminin gerilediği, TL’nin reel olarak değerlendiği, ülke kredi not artırım potansiyelinin korunduğu ve yurtdışı borçlanma maliyetlerinde rahatlama ihtimali karşısında TL cinsi varlıklar ve borsa bazında pozitif bakış açılarının devam ettiğine vurgu yapıyor.

Teknik açıdan borsada dolar bazlı olarak 302 dolar, TL bazlı olarak 9 bin 800 puanın altındaki kapanışlarda, 9 bin 700-9 bin 600 puan destek olarak takip ediliyor. 9 bin 800 üzerindeki kapanışlarda 9 bin 900 ve 10 bin puanın aşıldığı bir senaryonun gerçekleşme ihtimali artar. Aracı kurumların bir çoğu borsada 2024 yılı beklentisi 11 bin 500 puanın üzerinde bulunuyor.

İş Portföy Yönetimi Araştırma Müdürü Hande Şekerci: S&P’den not artırımı bekliyorum

Türkiye’de bayram tatilinde piyasaların kapalı olduğu dönemde küresel piyasalarda yatırım algısının zayıfladığını gördük. Mevcut durumda küresel piyasalar İran-İsrail gerginliğinin kısa süreli bir gelişme olarak kalmasını ve kalıcı olmayacağını fiyatlıyor.

Biz de piyasaların dünyanın genelinde jeopolitik gerilim ile bir süre daha yaşamaya devam edeceğini, fakat savaşın Orta Doğu’nun diğer bölgelerine sirayet etmeyeceğini düşünüyoruz. Bu varsayımlarımız altında BIST100 endeksinde de yeniden toparlanma yaşanabileceğini değerlendiriyoruz.

Orta ve uzun vadede ise bankacılık sektörüne dair beklentilerimiz, konvansiyonel ekonomi politikaları nedeniyle oldukça olumlu yönde kalmaya devam ediyor. Mayıs ayı başında S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu artırmasını bekliyoruz. Enflasyonun düşmeye başlayacağına dair algının yatırımcı gözünde iyice oturması halinde, özellikle yılın 2. yarısında portföy akımlarının hızlandığı, TCMB’nin rezerv biriktirdiği ve yatırım algısının güçlendiği bir ortam oluşabilir

Yatırım Finansman, Strateji ve Yatırım Bölümü Yönetmeni Vahap Taştan: Endeks 9 bin 450 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor

Bayram öncesi TL bazında ana zirveleri kıran BİST100 endeksi bayram sonrası ilk işlem gününde kazançlarını azaltsa da eski zirve olan 9 bin 450 üzerinde tutunmaya çalışıyor. 305 puanın eski zirve ve direnç olduğunu hatırlatalım. Hisse bazlı hareketlerin de değişen portföy tercihleriyle BİST’i destekleyebileceğini düşünüyoruz.

Yabancının ilgisi 2024 yılında oldukça değişken kaldı; yurtdışında risk iştahındaki volatilite, faizlerde ve Fed beklentilerindeki şahinleşme ve petrol fiyatlarındaki oynaklık + jeopolitik riskler gelişen ülkelere ve dolayısıyla Türkiye piyasasına girişleri sınırlayabilecek etkenler Diğer taraftan enflasyon ile mücadelede atılan para politikası adımları ve maliye politikasına ilişkin verilen mesajlar BİST için orta uzun vadede olumlu. Bu ortamda yabancı ilgisinin kısa vadede düşük kalabileceğini fakat Mayıs sonrası artabileceğini düşünüyoruz. Teknik olarak ise eski zirve olması nedeniyle 9 bin 450 ilk destek olacaktır fakat 9 bin 250’nin daha kritik bir eşik olacağı görüşündeyiz.