Borsa İstanbul’da gong A1 Capital için çaldı

Borsa İstanbul’da gong, bu kez Türkiye sermaye piyasalarının köklü kuruluşlarından olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için çaldı.

Güler Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’daki işlem hacminde ilk 10 aracı kurumdan biri olarak öne çıkan Şirket, halka arzını 7-8-9 Haziran’daki talep toplama tarihlerinde, toplam 35 milyon adet payların 2,43 katına denk gelen 85 milyon adet pay talebiyle tamamladı.

Adet başına 25 liradan satışa çıkarılan 35 milyon hisse için bireysel yatırımcılardan 1,89 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 4,64 kat talep alan şirket, 15 Haziran 2023 itibarı ile Borsa İstanbul’da “A1CAP” koduyla işlem görmeye başladı.