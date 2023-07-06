Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamladı. Valerien Ismael ile sezona başlayan siyah-beyazlı ekip, Fransız çalıştırıcı yönetiminde istenilen sonuçların alınamaması üzerine 11. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Takımı Şenol Güneş'e emanet eden siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adamla iyi bir grafik çizdi.

Şampiyon Galatasaray’ın hisse artışı sınırlı kaldı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri, yılın ilk yarısında yüzde 5,9 artış kaydetti. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu geride kalırken, takımların yayın gelirleri de şekillendi. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 193 milyon 791 bin lirayla havuzdan en fazla pay alan ekip oldu.

Fenerbahçe hisseleri ilk yarıda yüzde 14,7 düştü

İlk yarıda yatırımcısına Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 8,8 ve Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 14,7 kaybettirdi. Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 yenilerek ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayan Trabzonspor, şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu aradı. Zirve yarışından uzakta kalan Trabzonspor, borsada da iç açıcı bir performans sergilemedi.

Aylık bazda ise spor hisseleri haziranda yatırımcısının yüzünü güldürdü. Özellikle borsada ralli havasının devam etmesi ve rekorların tazelenmesiyle geçen ay spor hisselerinde de hızlı yükselişler görüldü. Geçen ay yatırımcısına Beşiktaş yüzde 73,6, Fenerbahçe yüzde 30, Trabzonspor yüzde 24,2 ve Galatasaray yüzde 4,4 kazandırdı.