Borsa yaklaşık son 3 ayın zirvesini test etti

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 257,69 puan artarken, toplam işlem hacmi 102,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,18 ve holding endeksi yüzde 5,58 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,22 ile ulaştırma oldu.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), yaklaşık bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü. Türkiye'de bir süredir devam eden belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkması, ülkenin risk primi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajlar olumlu karşılandı

Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların piyasalarda olumlu karşılandığını, atılacak adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yeni ekonomi yönetiminin özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapmasının önemine dikkati çeken analistler, son dönemde gerileyen enflasyonla daha güçlü mücadele edilmesi sinyali verilmesinin finansal istikrarı desteklemesinin beklendiğini kaydetti

Yaklaşık son 3 ayın zirvesini test etti

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere faiz artırım döngüsünün yavaş yavaş sona erdirileceğine yönelik beklentilerin de dünya genelinde risk algısını törpülediğini belirtti.

Borsa İstanbul'un da söz konusu haber akışından pozitif etkilendiğini ifade eden analistler BIST 100 endeksinin yaklaşık son 3 ayın zirvesini test ettiğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 seviyesinin direnç, 5.100 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 314,34 puan ve yüzde 5,57 yükselişle 5.962,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Akbank, Yapı Kredi ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.957 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.957 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 kayıpla 1 milyon 358 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 21,1317 lira, satışta 21,2164 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 20,8301 lira, satışta 20,9136 lira olarak belirlemişti.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,35'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,67'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2420, dolar/yen paritesi de 139,7 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 artışla 77 dolardan işlem görüyor.