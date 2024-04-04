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Borsada 4 hissenin üzerindeki tedbir kalktı

Dört hissenin üzerindeki tedbir dün (3 Nisan 2024) seans sonunda kalktı.

Haber Merkezi
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Borsa İstanbul’un hakkında tedbir kararı verdiği dört hissenin üzerindeki kısıtlamalar 3 Nisan 2024 günü seans sonunda kalktı.

Hisseler, 4 Nisan 2024 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

1- E-Data Teknolojı
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı

2- Euro Yat. Ort. 
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
- Brüt Takas
- Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
- Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
- Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması

3- Lımak Dogu Anadolu 
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı

4- Mobıltel Iletısım 
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı