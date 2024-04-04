Borsada 4 hissenin üzerindeki tedbir kalktı
Dört hissenin üzerindeki tedbir dün (3 Nisan 2024) seans sonunda kalktı.
Borsa İstanbul’un hakkında tedbir kararı verdiği dört hissenin üzerindeki kısıtlamalar 3 Nisan 2024 günü seans sonunda kalktı.
Hisseler, 4 Nisan 2024 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
1- E-Data Teknolojı
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
2- Euro Yat. Ort.
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
- Brüt Takas
- Piyasa Emri İle Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması
- Emir İptali - Miktar Azaltımı - Fiyatı Kötüleştirme Yasağı
- Veri Yayınının Emir Toplama Seansında Kısıtlanması
3- Lımak Dogu Anadolu
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı
4- Mobıltel Iletısım
- Açığa Satış Yasağı
- Kredili İşlem Yasağı