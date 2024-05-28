Borsada Anadolu ateşi

Birol BOZKURT

Bu bölgelerde finansal okuryazarlık seviyesinin hızla arttığına dikkat çeken Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, “Çok eski medeniyetlere ve verimli topraklara ev sahipliği yapan bu bölgelerdeki yatırımcı sayısındaki artış dikkat çekici” dedi.

Türkiye’de sermaye piyasalarına olan ilgi her geçen gün artıyor. Her yaştan ve eğitim seviyesinden insanın özellikle pandemiden sonra yoğun ilgi gösterdiği Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı 9 milyona yaklaşmış durumda. Merkezi Kayıt Kuruluşu, (MKK) verilerine göre, pay senedi yatırımcı sayısı 18 Mayıs’taki rekor seviyesinin ardından 46 bin 127 kişi azalarak 8 milyon 578 bin 116’ya geriledi.

Yatırımcı sayısındaki artışta borsanın pozitif performansı etkili olurken yeni halka arzlar da yatırımcı girişini hızlandırıyor. Ancak halka arzlar sonrası gelen kâr satışları son haftada yatırımcı sayısını negatif etkiliyor. MKK verilerine göre nisan ayı itibarıyla Türkiye genelinde geçen seneye göre yatırımcı sayısında yüzde 100 üzerinde büyüme sağlayan iller Doğu / Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Hakkari, Mardin, Şanlıurfa ve Van illeri oldu.

Yatırımcı sayısı 4 yılda yüzde 600 arttı

Marmara Bölgesi 3 milyon yatırımcı ile en çok yatırımcıyı barındıran bölge olurken geçen seneye göre en yüksek büyümeyi yakalayan bölgeler sırası ile yüzde 95 artış ve 477 bin yatırımcı sayısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve yüzde 84 artış ve 351 bin yatırımcı sayısı ile Doğu Anadolu Bölgesi oldu. 2010 yılında Yatırımcı sayısı 2010 yılında 1 milyon eşiğini ilk defa geçtikten sonra 2020 yılına kadar bu sayı yatay bir seyir izlemişti.

Pandemi ile birlikte sermaye piyasalarına olan ilginin artmasıyla birlikte 2020 Ocak ayında 1 milyon 232 bin olan yatırımcı sayısı 25 Mayıs 2024’te yüzde 600’e yakın artarak 8,6 milyona kadar yükseldi. Pay senedi toplam portföy değeri de geçen yıla oranla 3 kata yakın artarak 14,4 trilyon TL oldu.

Genç yatırımcıların sayısı yüzde 128 arttı

MKK’da il ve yaş verileri aylık tutulduğu için mayıs verileri henüz açıklanmadı. Nisan ayı verilerine göre nüfusuna oranla en yüksek yatırımcı sayısına sahip il yüzde 17 ile Karabük olurken, onu yüzde 15 ile Ankara ve yüzde 12 ile Eskişehir takip ediyor. Türkiye genelinde 24 yaş altı genç yatırımcı sayısı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 128 artarak 1 milyon üzerine yükseldi ve yaş grupları içinde en yüksek oranda büyümeyi yakaladı. 25-34 yaş arası yatırımcılar da yüzde 72 büyüyerek 2.2 milyona ulaştı ve en yüksek büyüyen 2. yaş grubu oldu.

“Dijitalleşme yatırımcı sayısını hızlandırdı”

Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimini ve gelecek dönem hedeflerini Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, ile konuştuk. Yatırımcı sayısındaki artışta dijitalleşmenin etkisinin gözardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Yılmaz Arısoy, “Özellikle pandemiyle birlikte belki de yıllarımızı alacak dijitalleşmenin daha kısa ve hızlı bir şekilde olması. İnternet ve dijital ticaret platformları, yatırımcıların piyasalara daha hızlı ve kolay erişim sağlamasını mümkün kılarak işlem hızını artırdı.

Dijitalleşmeyle birlikte bilgi akışı daha da arttı ve yatırımcı analizler, raporlar ve sosyal medya platformları aracılığıyla hızlı bir şekilde piyasa hareketleri hakkında bilgi sahibi olabildi. Kripto varlıklara olan ilginin de belli dönemlerde hisse senedi piyasalarına yönelimi artırdığını söyleyen Yılmaz Arısoy, “Tüm bu gelişmeler genel olarak teknolojinin etkisiyle birlikte daha bilinçli, daha bağımsız ve daha bilgiye dayalı bir yatırımcı profili oluşmasına katkıda bulundu diyebiliriz.

Müşterilerimizin işlem yaptığı kanallara baktığımızda; Türkiye genelinde mobil kullanım %155, web uygulamaları üzerinden %64, yatırım uzman %37, çağrı merkezinde %30 artış görülüyor. Anadolu’da ise mobil kullanım %158, web uygulamaları üzerinden %68, yatırım uzman %40, çağrı merkezinde %32. Sonuç olarak Anadolu’da mobil ve web uygulamaları kullanımının daha çok arttığı görülüyor” ifadelerini kullandı.

“27 ilde yatırımcı sayımız yüzde 100’den fazla arttı”

Çok eski medeniyetlere ve verimli topraklara ev sahipliği yapan Doğu ve Güneydoğu illerinde insanların son dönemde şirket hisselerine yoğun ilgi göstermesinin dikkat çekici olduğunu söyleyen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, “Yatırımcı sayımızı son bir yılda yüzde 76 artırdık.

En yüksek yatırımcı sayısı 589 bin ile Marmara Bölgesinde bulunmakla birlikte, geçen yıla göre yatırımcı sayısını en yüksek oranda arttıran bölgeler yüzde 105 ile Doğu Anadolu ve yüzde 89 ile Güneydoğu Anadolu Bölgeleri oldu. Anadolu’da 27 de ilde yatırımcı sayısında yüzde 100 üzerinde büyüme sağlandı. Bu illerin 13 tanesi Doğu/Güneydoğu Anadolu Bölgesine 7 tanesi Karadeniz Bölgesine bağlı iller” dedi.

“Kadın yatırımcı sayımız %111 arttı”

Kadınların hisse senedi piyasasına ilgisinin daha çok arttığına dikkat çeken Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, “Yapı Kredi Yatırım olarak kadın yatırımcı sayımız %111 artarken erkek yatırımcı sayısı %60 arttı. Kadın yatırımcı sayısında en çok artış Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gerçekleşti. Doğu Anadolu’da kadın yatırımcı sayısında %150, artış yaşanırken Güneydoğu Anadolu’da %136'lık artış oldu.