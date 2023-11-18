Borsada bu hafta Penta Teknoloji kazandırdı; THY yüzde 10,5 primlendi (13-17 Kasım BIST rakamları)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,06 kazançla 7.853,36 puandan tamamlarken, endeks en düşük 7.520,02, en yüksek 7.863,99 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,63 kazançla 7.565,84 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 3,92 artışla 10.223,88, Mali Endeksi yüzde 0,65 değer kazancıyla 7.895,14 puana yükselirken Sanayi Endeksi yüzde 0,19 azalarak 12.599,39 puana geriledi.

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,71 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım oldu. Penta Teknoloji Dağıtımı yüzde 10,45 ile Türk Hava Yolları, yüzde 10,25 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,51 ile Bera Holding, yüzde 10,06 ile VakıfBank, yüzde 9,11 ile Alfa Solar Enerji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 360 milyar 604 milyon lirayla Koç Holding, 350 milyar 865 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 297 milyar 922 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.