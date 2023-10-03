Borsada eylülde en çok primlenen takım Trabzonspor

Borsa İstanbul'da spor endeksi geçen ay yüzde 5,5 değer kazandı. Analistler, TL varlıklara aratan ilgiyle BIST 100 endeksinin 5 ay üst üste yükseldiğini, spor endeksinin ise yükseliş serisini 4. aya taşıdığını dile getirdi.

Trabzonspor yüzde 21 primlendi

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ise geçen ayı yüzde 21,3 yükselişle tamamlayan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği eylülde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Beşiktaş da yüzde 20'yi geçti

Trabzonspor'un ardından yatırımcısına en çok kazandıran 2. spor şirketi olan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri ise yüzde 21,1 arttı.

Tek zarar Galatasaray'da

Fenerbahçe Futbol AŞ borsada yüzde 3,9 yükselirken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar'ın hisseleri eylül ayında yüzde 15,7 değer kaybetti.

Beşiktaş yediye katladı

Spor kulüplerinin geçen yıl kapanış performanslarına bakıldığında en çok kazandıran Beşiktaş oldu. Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, eylülde yüzde 634'lük artışla 7 katını aştı.

Bu dönemde, yatırımcısına Galatasaray yüzde 76,5, Fenerbahçe yüzde 39,9, Trabzonspor yüzde 36,7 kazandırdı.

Takımların piyasa değerleri

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip oldu. Beşiktaş eylül ayını 10 milyar 464 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.

Beşiktaş'ı, 10 milyar 95 milyon 960 bin lirayla Fenerbahçe, 8 milyar 197 milyon 200 bin lirayla Galatasaray, 3 milyar 275 milyon lirayla Trabzonspor izledi.