Borsada gong Gıpta Ofis için çaldı

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, GIPTA Ofis'in, toplam 836 milyon TL halka arz büyüklüğüne ve yaklaşık 3,4 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini bildirdi.

GIPTA Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri AŞ'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, GIPTA Yönetim Kurulu Başkanı Vecde Fehmi Şendil, GIPTA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nazım Pınar, GIPTA Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Pınar, GIPTA Genel Müdürü Mehmet Sönmez, GIPTA Mali İşler ve Finans Direktörü Yavuz Güler, GIPTA Tasarım ve Ürün Geliştirme Direktörü Haluk Bosut, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin ve Borsa İstanbul yöneticilerinin katılımıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, GIPTA Ofis'in, kırtasiye ve kağıt sektöründe faaliyet gösteren köklü bir şirket olduğunu ve yenilikçi üretim anlayışı ve sürekli genişlettiği satış kanallarıyla istikrarlı bir büyüme sergilediğini belirtti.

3,4 milyon yatırımcıya ulaştı

Gıpta Ofis'in, bugün Borsa'da işlem görmeye başlayarak markalaşma ve kurumsallaşma yolundaki bu önemli adımla ve halka arzdan elde ettiği gelirle gerçekleştireceği yatırımlarla rekabet gücünü daha da artıracağını aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"Borsa İstanbul olarak, şirketlerimizin büyüme hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu vesileyle kırtasiye ürünlerinden en çok istifade eden öğrencilerimize de yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum. GIPTA Ofis, toplam 836 milyon TL halka arz büyüklüğüne ve yaklaşık 3,4 milyon yatırımcıya ulaşan başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzın başarıyla sonuçlanması için emek harcayan herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. GIPTA Ofis'e 'Borsamız ailesine hoş geldiniz' diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

GIPTA Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Pınar da 40. yılını başarıyla tamamlayan GIPTA'nın bugün halka mal olmuş köklü bir kurum ve halka arzın bu serüvendeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu dile getirdi.

"3 milyon 364 bin 933 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi"

GIPTA'nın, ilk gününden beri ortaklık kültürü içinde büyüdüğünü ifade eden Pınar, "Devam eden ve edecek olan bu öykünün bugün başlayan bölümüne 'halka arz' açısından baktığımızda, yurt içi bireysel yatırımcılarımızdan 5,18 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılarımızdan 11,36 kat daha fazla talep görmüştür. Halka arzımıza 3 milyon 570 bin 921 yatırımcı katıldı, 3 milyon 364 bin 933 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi." dedi.

Gelecek ile ilgili olarak daha çok çalışacaklarını belirten Pınar, şunları kaydetti:

"Teknolojimiz ile büyüme ivmemizi artırırken, hep daha yeniyi, daha fonksiyoneli arayacağız. Üretim sahalarımızı büyüterek ve ürün çeşitliliğimizi genişleterek yeni pazarlara yelken açacağız. Bize güvenen her bir ortağımızın yatırımları bugün itibarıyla bizlere emanettir. Kurumumuz, yapı taşı olarak nitelendirdiği sürdürülebilir büyüme hedeflerini ve bunu bağlı stratejilerini daima güçlendirecektir. GIPTA yatırımlarınızı böylece koruyacak ve kazanca dönüşmesi için artan bir ivme ile çalışacaktır."

Pınar, firmalarına güvenerek yatırım yapan yeni ortaklarına ve bu sürece gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.