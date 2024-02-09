Borsada gong Takasbank KTY Platformu için çaldı

Düzenlenen törene, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Kamu İhale Kurulu Üyesi Selami Korkmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Vekili Nazmi Zarifi Gürkan, Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin ve Takasbank Genel Müdürü Sungurlu ile birçok davetli katıldı.

Avşar Sungurlu, törende yaptığı konuşmada, Takasbank olarak sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunma vizyonları doğrultusunda tüm hizmetlerini, uluslararası standartlarda sunmaya ve sektörel dinamiklere uyumlu bir şekilde geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu'nun 2021 yılında devreye alındığını ve Kamu İhale Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ihaleler kapsamında geçici elektronik teminat mektupları ve kefalet senetleri özelinde hizmet vermeye başladığını hatırlatan Sungurlu, platformun elektronik teminat mektuplarına ve kefalet senetlerine ilişkin pek çok işlemin gerçekleştirilmesine imkan sağladığını belirtti.

Sungurlu, 22 Ocak itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu ve Takasbank arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile elektronik kesin teminat mektupları ve kefalet senetlerinin Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu bünyesine taşındığını bildirdi.

“2. faz başarı ile tamamlandı”

Entegrasyon ile merkezi yönetim kapsamındaki idarelere sunulan kesin elektronik teminat mektuplarının Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce kayıt altına alınmasının sağlandığını ve tüm paydaşların destekleri ile gerçekleştirilen projenin faz-2 geçişinin başarıyla tamamlandığını ifade eden Sungurlu, şunları kaydetti: "Bugün gelinen aşamada, Platform üzerinden elektronik ortamda düzenlenen teminat mektupları ve kefalet senetleri, etkin, verimli ve hızlı şekilde yönetilebilmektedir.

Tüm bu teminat yönetim süreçlerinde Kamu İhale Kurumu bünyesindeki Elektronik Kamu Alımları Platformu ile entegre çalışılmaktadır. Platformda bulunan etkin ve hızlı raporlama aracı sayesinde, en üst idarenin kendisine bağlı olan tüm idare ve alt idarelere ait verilere ulaşabilmesi sistemin önemli avantajları arasında yer almaktadır. Bir diğer önemli husus da kamu teminat süreçlerinde ihale açılıncaya kadar idareler ve Takasbank’ın, istekli ve teminat bilgisine erişimlerinin kısıtlanmış olması ve bu sayede hem isteklinin hem de teminatın güvenliği ile gizliliğinin sağlanmış olmasıdır."