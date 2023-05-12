Borsada ‘İnce’ ralli

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul’da dün gün içinde oldukça hareketli bir seyir izlendi. Dün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kaybederek 4492 puana gerilemişti.

BIST 100 endeksi dün 4.492- 4.871 bandında hareket ederken Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce’nin adaylıktan çekileceğine yönelik haberlerle yükselişe geçti. Daha sonra Muharrem İnce’nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla borsada alımlar hızlandı ve yükseliş yüzde 8’i geçti ve endeks 4.871 puanı gördü. Bankacılık endeksinde ise alımlar yüzde 10’a yaklaştı.

Uzmanlara göre BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 4.400 seviyeleri destek, 4.500 puan direnç konumunda bulunuyor. Görüşlerine başvurduğumuz piyasa uzmanları iktidarın değişmesi durumunda yabancı yatırımcının borsaya ilgisinin artabileceğini söylüyor.

Bankacılık endeksinde sert yükseliş

Bankacılık endeksi güne yüzde 0,21 oranında yükselişle başlarken, gün içinde sert yükselişlerin görüldüğü bir seans geçiriyor.

Endekste artış, İnce’nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğinin açıklanmasıyla hız kazandı ve yüzde 9’un üzerine çıktı. Piyasa uzmanları, son birkaç gündür başta banka ve endeks ağırlığı yüksek hisselerdeki alıcılı görünümün son 1 hafta-10 gündür artış göstermeye başlayan yabancı takas oranı da dikkate alındığında yabancı yatırımcının seçimlerde iktidar değişimi ve dolayısıyla ekonomi politikalarında bir değişimin fiyatladığı görüşünde.

İktidar değişikliklerinden ziyade yeni hükümetin izleyeceği ekonomi politikaları esas belirleyici olacağını söyleyen uzmanlar, “Bu noktada, küresel çapta genel kabul görmüş ekonomi politikalarına dönülmesi durumunda orta-uzun vade için en cazip yatırım aracının hisse senetleri piyasası olacak” diyor.

İktidar değişirse yabancı ilgisi artabilir

BİST100 endeksindeki 5.000 puanı kritik psikolojik seviye olarak gördüklerini söyleyen Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş,“Seçimlere az bir süre kala gelen Konda’nın anketine göre en güçlü adaylar arasındaki farkın 5 puanın üzerinde gözükmesi ve sonrasında Muharrem İnce’nin de adaylıktan çekilmiş olmasıyla seçimin ilk turda biteceği beklentisi ile piyasalarda seçim öncesi rallisi yaşandı diyebiliriz. Borsa 5.000 puanın üzerinde kaldığı sürece piyasamızdaki yükseliş trendinin devam edeceği görüşündeyiz.

Millet İttifakının kazanması durumunda alışılagelmiş geleneksel politikalara dönüleceğinden ötürü piyasamızda yabancı ilgisinin artabileceği görüşündeyiz. Mevcut hükümet ile yola devam edilmesi ve şu anki mevcut politika çerçevesinde düşündüğümüzde ise piyasamızda daha çok enflasyonist etkilere dayanan yavaş bir yükseliş trendi oluşacağı kanısındayız” diye konuştu.

Türkıye’nın risk priminde düşüş hızlandı

Türkiye’nin risk primi Aralık 2022’den bu yana ilk kez 500 baz puanın altını test etti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi temerrüt takası Aralık 2022’den bu yana ilk kez 500 baz puanın altını gördü. Risk priminde 42 baz puanlık düşüş izlendi. Bu düşüş kasım ayından bu yana en sert düşüş oldu. Türkiye’nin dolar cinsi en uzun vadeli tahvili ralliyi 3. güne taşıdı. 2047 vadeli tahvil 1,7 sent artışla 1 yılı aşkın sürenin zirvesine çıktı.

Kredilerdeki daralma sürüyor

İhtiyaç kredilerindeki daralma devam ediyor. 70 bin lira üzerindeki kredilerde faizler artırınca kredi kullanımı neredeyse durdu. BDDK verilerine göre, toplam tüketici kredileri 1 trilyon 319 milyar 932 milyon liradan 5 Mayıs haftasında 1 trilyon 328 milyar 678 milyon TL’ye çıktı. Geçen haftaTaşıt kredileri sadece 2 milyar, ihtiyaç kredileri ise 2.4 milyar lira arttı.

Yabancı hisse ve tahvil sattı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Mayıs haftasında net 43,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 70,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku 1 milyar 97,4 milyon dolardan 1 milyar 46,3 milyon dolara, Şirket Borçlanma Senetleri stokları da 71,8 milyon dolardan 71,6 milyon dolara düştü.

Rezervler 114,1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 752 milyon dolar azalarak 114 milyar 132 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 59 milyon dolar azalışla 68 milyar 412 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 693 milyon dolar azalarak 46 milyar 413 milyon dolardan 45 milyar 720 milyon dolara geriledi.

Yabancı kuruluşlardan seçim senaryoları

Goldman: TL’de keskin değer kaybı fiyatlanıyor

Goldman Sachs, seçimlere ilişkin analizinde Merkez Bankası’nın keskin düşüş kaydeden rezervlerinin kurda oynaklık riskini artırdığını ifade ederek, piyasanın TL'de keskin bir değer kaybını fiyatladığına dikkat çekti. 10 Mayıs tarihli raporda seçimlerin, makroekonomik dalgalanmaların arttığı bir ortamda gerçekleştiğinin altı çizildi.

Raporda ekonomi yönetiminin döviz kurunun görece olarak istikrarlı tutmasına rağmen enflasyonun yüzde 40’a yakın seyrettiği belirtildi. Ekonomistler lirada keskin bir değer kaybının da piyasalar tarafından fiyatlandığını belirtti ve “Liranın aşırı değerli olduğunu düşünürken bir düzeltme zamanlamasını öngörmenin zorlu olduğunu ve seçim süreci ile sonucuna bağlı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Bank of America: Faizler yüzde 50’ye ulaşabilir

Bank of America Türkiye’de yaklaşan seçimlere ilişkin analizinde mali taraftaki düzenlemelerin yatırımcıları endişelendirdiğini belirtti. Banka eylül ayıyla birlikte faizlerin yüzde 50’ye ulaşması ve TL’de yüzde 20-25 değer kaybı beklentisini yinelerken, kampanya döneminde ücret artışları taahhütleri ve enflasyona ilişkin revizyon görüşmelerinin beklentileri üzerinde yukarı yönlü bir risk yarattığını ifade etti. Banka, raporunda ‘yerel strateji’ başlığı altında muhalefetin kazanması durumunda 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 30 ile zirve yapabileceğini öngördü.

Fitch: Not için politika değişimine odaklanıyoruz

Fitch’ten seçim sonrasına ilişkin bir analiz geldi. Kuruluş Türkiye’nin notu için politika değişimine odaklandıklarını ifade etti. Fitch Ratings yayımladığı notta “Türkiye notuna yönelik aşağı yönlü baskının yumuşamasında seçim sonrası güveni istikrara kavuşturacak, makroekonomik ve finansal istikrar riskleri azaltacak ve dış finansmana erişimi iyileştirecek politika değişimlerine odaklanacağız” denildi.

Notta regülasyonlara yönelik ve sermaye akışını düzenleyen önlemlerin potansiyel politika değişikliklerinin karmaşıklığını artırdığı belirtildi. Fitch bankaların karlılıklarının azalan iş hacmi ve marj sıkılaşması sebebiyle zayıflayacağını öngördü. Fitch Türkiye’nin kredi notunu “B”, görünümünü ise “negatif” olarak değerlendiriyor.