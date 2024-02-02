Borsada rekor mevsimi açıldı

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul, rekorlarına kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ekim ayında 2 bin 562 puanla tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra düşüşe geçen ve yılı yüzde 35,6’lık artışla tamamlayan Borsa İstanbul, 2024’e hızlı girdi.

Yılbaşından bu yana yüzde 16’dan fazla değer kazanan endeks, dün de günü yüzde 1,76 yükselişle 8 bin 646 puandan tamamladı. Borsada toplam günlük işlem hacmi 166 milyar 151 milyon TL oldu.

“Seçimlere kadar olumlu hava sürer”

Geçen yılki genel seçimlerin ardından mayıs ayından itibaren başlayan hızlı yükselişin ekim ayına kadar devam ettiğine dikkat çeken Ata Yatırım Araştırma GMY Cemal Demirtaş, “Ekim ayındaki strateji raporumuzda 12 aylık BIST-100 endeks hedefimizi 11 bin olarak belirlemiştik. Önümüzdeki haftalarda hedeflerimizi gözden geçireceğiz” dedi.

Olumlu havanın yerel seçimlere kadar devam edeceğini tahmin ettiklerini söyleyen, Demirtaş, “Şimdilik çok sert bir politika değişikliği ya da dışsal risk artışı olmadığı sürece borsa açısından da yapıcı olmaya devam edebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Yıl içinde 11 bin seviyeleri görülebilir”

Ekim ayından bu yana aşağısında işlem gördüğümüz 8 bin 100 seviyesinin kırılması ile birlikte üst üste zirve tazelediğimiz döneme giriş yaptık diyen İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke, “Yabancı alımlarının sürmesi ve genele yayılan bir yükseliş hareketi sağlıklı yükseliş için olumlu gelişmeler.

Bankaların da daha güçlü bir yükseliş hareketine girmesi durumunda ilk aşamada 9 bin 300-9 bin 500 seviyeleri hedeflenebilir. Özellikle büyük tabir edebileceğimiz kağıtlarla devam edebilecek yükseliş hareketinde 11 bin seviyeleri sene içerisinde görülebilir” dedi.

“Kısa vadeli hedef 8 bin 800”

BIST 100 endeksinin ocak ayında gelişmekte olan ülke borsalarından pozitif ayrıldığını söyleyen Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, “Teknik olarak bakıldığında, endeksin 8 bin 600 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadede 8 bin 700 ve 8 bin 800 direnç seviyeleri test edilebilir.

Olası geri çekilmelerde ise 8 bin 400 psikolojik bir eşik olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 8 bin 250 ve 8 bin 100 kısa vadeli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

SPK’dan 2 şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri ve Bor Şeker'in halka arzına onay verdi. SPK bültenine göre, Kurul, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ'nin 35 liradan, Bor Şeker AŞ'nin 26,54 liradan halka arz başvurusuna onayladı.

Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 500 milyon lirayla İstanbul Varlık Yönetim AŞ, 264 milyon lirayla Akdeniz Faktoring AŞ, 8 milyar lirayla Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ, 1 milyar 200 milyon lirayla Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ ve 760 milyon lirayla Tam Finans Faktoring AŞ de yer aldı.