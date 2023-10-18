Borsada sert düşüş: BIST 100 Endeksi yüzde 2,85 geriledi
Borsa İstanbul, İsrail - Hamas savaşının da etkisiyle gerilemeyi sürdürüyor. BIST 100 Endeksi bugün yüzde 2,85 geriledi.
Haber Merkezi
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Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasının ardından başlayan savaş piyasalarda oynaklığı artırırken, Borsa İstanbul'da gerileme devam ediyor.
BIST 100 Endeksi bugün güne yüzde 1,85 değer kaybıyla 7.964,63 puanla güne başladı.
Endeks bugün 7.884'e inerek yüzde 2,85 değer kaybetti.
BIST Tekstil Deri endeksi yüzde 3,99'la en çok düşüş görülen endeks olurken, bunu BIST Metal Ana Endeksi yüzde 3,94, BIST İletişim Endeksi 3,69 geriledi.