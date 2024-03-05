Borsada sınırlı yükseliş

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,76 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 8.913,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 artarken, holding endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren ise holding oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybıyla 8.907,65 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.900 ve 8.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.