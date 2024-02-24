Borsada yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu, 23 Şubat itibariyle hisse senedi piyasasındaki yatırımcı sayısını açıkladı.

Buna göre 7 milyon 974 bin 209'a ulaşarak tarihin en yüksek seviyelerine bir kez daha yaklaştı. Yatırımcı sayısı 31 Ekim 2023 haftasında 8,6'ya ulaşarak rekor kırmıştı.

Borsa İstanbul'un yayınladığı grafikte mevduat faizlerinin yükseltilip borsanın yatay setrettiği dönemde yatırımcı sayısının düştüğü görülüyor.

Yatırımcı sayısının yeniden 8 milyona dayanmasında endeksteki yukarı yönlü hareket ve halka arzlar etkili oldu.

Pay senedi piyasa değeri ise 12,5 trilyon liraya ulaştı.