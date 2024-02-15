“Borsada yükselişin dinamosu KKM ve yabancılar olacak”

Birol BOZKURT

9 bin puanın üstünü gören Borsa İstanbul’da bu yıl yükselişin dinamosu KKM’den çözülen para ve yabancılar mı olacak? Geçtiğimiz yıl Borsa İstanbul’daki yükselişe bireysel yatırımcılar ve halka arz furyasının önemli bir katkı verdiğini söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Bu yıl da borsada önemli bir yükseliş potansiyeli var. Yabancı yatırımcıların özellikle önümüzdeki dönemde daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum” dedi.

Güler Yatırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren A1 Capital, 2023 yılına dair sektör değerlendirmesi ve önümüzdeki döneme dair hedeflerini basınla paylaştı. Yapılan toplantıda mevduat faizlerinin geldiği seviyelerin borsaya etki edeceğine inanmadığını dile getiren Esenpak, “Borsa İstanbul’da son dönemde yatırımcı çıkışı görülse de bunun önemli çoğunluğunu 10 bin TL’nin altında hesabı olan küçük yatırımcılar oluşturuyor. Hatta 500 bin TL ve üzeri bakiyeli yatırımcı sayısında artış olduğunu görüyoruz.

Net bir veri olmasa da burada KKM’den çıkıp döviz veya TL mevduata gitmeyen önemli bir kesimin borsaya geldiğini anlayabiliyoruz” ifadelerini kullandı. 2023’ün son günlerinde zayıf bir performans gösteren halka arzlar yeniden hareketlenmeye başladı. Bu kapsamda yılın ilk halka arzları da borsada işlem görmeye başladı. Geçtiğimiz yıl toplam 4,7 milyar TL ile 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdiklerini söyleyen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Bu yıl yeni halka arzlar yavaş yavaş başladı, yeni getirilen kriterler halka arzlarda daha seçici bir dönemin başlamasına neden olabilir.

Bu yüzden geçen yıl yapılan 54 halka arz sayısına bu yıl ulaşmamız zor görünüyor. Özellikle şirketlerin 4. çeyrek bilançolarında enflasyon muhasebesi yapacak olması halka arz için bekleyen firmaların finansallarında önemli bir değişime yol açabilir. Bu da halka arzsız bir dönem yaşamamıza neden olabilir” diye konuştu.

A1 Capital’in A+ uzun vadeli kredi derecelendirme notu ile sektörün önde gelen kurumlarından biri olduğunun altını çizen A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, şirketin 2023 yılı 3. çeyrek itibarıyla 2,23 milyar TL özsermayesiyle banka dışı aracı kurumlar arasında ikinci, tüm aracı kurumlar içinde ise sekizinci sırada yer aldığını belirtti. 2023 yılında halka arzların cazibesiyle borsayı keşfetmeye başlayan bireysel yatırımcıların özellikle de seçimleri takip eden süreçte borsada işlem hacimlerine katkı yaptığını belirten A1 Capital Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak, “Halka arz gelirleri ve aracılık komisyonlarındaki artışın yanında hisse işlemleri için sağlanan krediler de aracı kurumların kârına bu dönemde kısmi katkıda bulundu.

2023 yılında toplam halka arz tutarı 79,9 milyar TL olan 54 adet şirketin ilk halka arzı gerçekleşti. Bu halka arzlar içerisinde A1 Capital olarak, toplam halka arz tutarı 4,7 milyar TL olan 4 şirketin halka arzını gerçekleştirerek sektördeki toplam halka arz tutarının yaklaşık yüzde 6’sını hayata geçirdik. Yine halka arz sayımızla tüm aracı kurumlar arasında 4. sırada, banka dışı aracı kurumlar arasında ise 2. sırada yerimizi aldık. Ayrıca 34 şirketin halka arzına konsorsiyum üyesi olarak iştirak ettik” açıklamasını yaptı.

“Sermaye piyasalarının önemli bir potansiyeli var”

Türkiye’de sermaye piyasalarının önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken ve şirketin 2024 yılına dair beklentilerini paylaşan A1 Capital Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi, “Yatırımcılarımızın tüm finansal aracılık faaliyetinde avantaj sağlayan ülke geneline yaygın 23 şubelik dağıtım ağımızı 2024’te daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Finansal aracılık sektöründe rekabetçi fiyatlamalar, hatasız ve hızlı emir iletimi gibi hizmetlerin yarıştığı bir ortamda yatırımcılarına en iyi hizmeti sunmak için teknoloji altyapısı yatırımlarına devam ettiklerini belirten A1 Capital Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi, derinlemesine araştırma, analizler ile halka arzlarda hızlı ve hatasız hizmet kalitesiyle A1 Capital’in 2024 yılında da sektörde liderliğini sürdüreceğini belirtti.