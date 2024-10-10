Borsadaki otomotiv şirketlerinin net kârında büyük düşüş

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Ford Otosan, Türk Traktör, Anadolu Isuzu, Tümosan Motor ve Traktör, Doğuş Otomotiv, Karsan Otomotiv ve Otokar olmak üzere 8 şirketin toplam net kârı, bu yılın ocak-haziran döneminde 28 milyar 106 milyon 47 bin lira seviyesine ulaştı.

Bu şirketlerin 2023'ün ilk yarısındaki toplam net kârı 32 milyar 866 milyon 437 bin lira seviyesinde bulunuyordu. Enflasyon muhasebesi uygulayan otomotiv şirketlerinin, düzeltme sonrası toplam net karı 47 milyar 691 milyon 216 bin liraya yükseldi.

Enflasyon muhasebesi etkisi

Finansal tablolarda geçen senenin ilk yarısına yapılan bu düzeltme, bu senenin ilk yarısına yansıyan negatif tabloyu derinleştirdi. Böylece borsadaki 8 otomotiv şirketinin net karı, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41 azalış kaydetti. Enflasyon muhasebesi uygulanmasaydı net kar düşüşü yüzde 14,5 seviyesinde olacaktı.

İlk yarıyı, Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinden 2'si zararla kapatırken, 6'sı karla tamamladı.

En fazla net kâr Ford Otosan'da

Ford Otosan, ocak-haziran döneminde elde ettiği 15,7 milyar lira net kârla, en fazla kâr eden otomotiv şirketi oldu. Ancak şirketin net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azaldı. Enflasyona göre yapılan düzeltmelerle Ford Otosan’ın 2023 yılı ilk 6 aylık karı 12 milyar lira olan net karı 19,3 milyar liraya revize edilmişti.

Doğuş Otomotiv’in 5,2 milyar lira olan ilk yarı karı, geçen seneye göre yüzde 58 azalış gösterdi. Tofaş’ın geçen yılın ilk yarısında 9,6 milyar lira olan karı, bu yıl yüzde 55 azalarak 4,3 milyar lira oldu.

Aynı dönemde Türk Traktör 3,8 milyar lira, Anadolu Isuzu 411,1 milyon lira, Tümosan Motor ve Traktör ise 259,4 milyon lira net kar elde etti.

Karsan ve Otokar zarar açıkladı

Karsan Otomotiv, yılın ilk yarısında 280,1 milyon lira zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde ise 74,5 milyon lira net kar yazan Karsan, bu karını geriye dönük olarak 238 milyon lira zarar olarak düzeltti.

Otokar ise 6 aylık dönemde 1,3 milyar lira net zarar elde etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 234,1 milyon lira net zararını 184,1 milyon lira net zarar olarak revize etmişti.

Toplam satış 440 milyar lira

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin toplam satışları, ilk yarıda 2023’ün ocak-haziran dönemine göre yüzde 8 azalışla 439 milyar 854 milyon 332 bin lira oldu.

En yüksek satış rakamını 241,4 milyar lira ile Ford Otosan elde ederken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

Doğuş Otomotiv'in satışları yıllık yüzde 10 düşüşle 75,9 milyar lira olurken, Tofaş’ın satışları yüzde 21 azalışla 60,2 milyar liraya geriledi. Türk Traktör'ün satışları yıllık yüzde 9 düşüşle 33,6 milyar lira, Anadolu Isuzu’nun yüzde 4 düşüşle 8,6 milyar lira, Karsan’ın yüzde 3 azalışla 4,2 milyar lira ve Tümosan’ın satışları yüzde 37 düşüşle 2,7 milyar lira olarak kaydedildi.

Bu dönemde satışlarını artıran tek şirket Otokar oldu. Şirket, geçen yılın ilk yarısında 11,5 milyar lira olan hasılatını yüzde 12 artışla 12,9 milyar liraya yükseltti.

Otomotiv şirketlerinin toplam öz kaynakları 222 milyar lirayı aşarken, en yüksek öz kaynağı 87,3 milyar lira ile Ford Otosan, en düşük öz kaynağı 4,4 milyar lira ile Karsan açıkladı.