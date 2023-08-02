Borsadan kapanış rekoru! En yüksek günlük kapanış

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 94,38 puan ve yüzde 1,21 yükselişle 7.906,5 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.935 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.935 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1 milyon 697 bin 466 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26.9194 lira, satışta 27.0272 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26.9141 lira, satışta 27.0219 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 143,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,1 azalışla 83 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de temmuz ayı ADP özel sektör istihdamının 324 bin artarak beklentileri aştığını ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi yavaşlatmak ve enflasyonu düşürmek için mücadele etmesine karşın istihdam piyasasının gücünü koruduğuna dikkati çekti.

Sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabilecek

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon verisinin öne çıkacağını dile getirerek, yurt dışında BoE faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde ÜFE, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü PMI ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini aktardı.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 7.200 seviyesinin destek, 7.300 ve 7.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.