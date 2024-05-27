Bu da borsa ligi: Galatasaray şampiyon oldu, Fenerbahçe tavan yaptı!

Galatasaray, Süper Lig'in 2023-24 sezonunu dün şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılarılaın borsada işlem gören Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar (GSRAY) bugün sınırlı bir yükseliş gösterdi.

Şirket borsanın açılmasının ardından bir ara yüzde 1,64 kayıpla 9 lirann altına düştü ancak buradan gelen alımın ardından yüzde 2,5 primlenerek 9 lira 36 kuruş seviyelerine yükseldi.

Fenerbahçe tavan yaptı

Süper Lig'i ikinci bitirerek umduğunu bulamayan Fenerbahçe'nin hisseleri (FENER) bugün en çok yükselen şirketler arasında girdi. Hisseler yüzde 9,96'lık primle 118 lira 20 kuruş seviyesine kadar çıktı.

Beşiktaş 'geri döndü'

Süper Lig'i altıncı sırada tamamlanayan Beşiktaş (BJKAS), 89 liradan 20 lira seviyelerine kadar düşmesiyle gündeme gelmişti. Hisseler bu noktadan dönerek bugün itibariyle 42,82 TL'ye çıktı. Şirketin bugünkü artışı ise yüzde 8 olarak kayda geçti.