“Büyük şok geride kaldı”

Birol BOZKURT

Küresel piyasaları ge­çen hafta sarsan satış dalgası tüm dünya­da şok etkisi yaratmıştı. Yeni ‘Kara Pazartesi' sonrası piya­salarda toparlanma çabaları sürüyor. Piyasalarda, önceki hafta cuma günü başlayan sa­tış ağırlıklı seyir geçen hafta pazartesi günü önce Asya pi­yasalarını daha sonra da tüm borsaları kırmızıya boyadı.

Bu sürecin artçı sarsıntıla­rından Borsa İstanbul da etki­lendi. ‘Kara Pazartesi’de gün boyu tüm hisseler değer kay­bederken, iki kez devre kesici uygulandı.

Küresel piyasaları etkisi al­tına alan bu satış dalgasının sebeplerini ve bundan sonra neler olabileceğini İnfo Ya­tırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ile konuştuk. Geçen hafta piyasalar için gerçekle­şen şok satışı, bir zincirleme reaksiyon olarak değerlendi­ren Tarkan Akgül, “Bank of Japan’ın (BoJ) faizi 0,25 sevi­yesine yükseltmesi ve ABD’de yayılan resesyon endişeleri, küreselin tamına yayılan sa­tışların fitilini ateşleyen 2 ana faktör olarak nitelendirile­bilir. Bunun yanında daha da büyük etken Japon Merkez Bankası’nın (BoJ) faizi artır­masıyla, carry trade denkle­minin bozulması oldu.

Faizin yükselmesiyle, uzun zaman­dır dolar karşısında değer kaybetmekte olan Japon Yeni (JPY) hızlıca değer kazandı. Japon Yeni borçlanıp dünya­nın kalanında başka para bi­rimleri cinsinden yatırım ya­pan fonlarının Yen cinsinden borçlanma maliyetinin art­ması ve Yen’in değer kazan­masıyla hızlıca pozisyonla­rını kapatma ihtiyacı doğdu” dedi.

Düşüşler alım fırsatı mı?

2024 yılının başından be­ri küresel piyasalarla kore­lasyonu artan Borsa İstan­bul’un da bu satışlardan na­sibini aldığını aktaran İnfo Yatırım Genel Müdürü Akgül, “11 binin üzerinde cılız kalan BIST100 için, bu sert satışla­rın ardından bir momentum kaybı olduğunu söyleyebili­riz. Ancak ilk etaptaki büyük şok geride kalmış gibi görü­nüyor. 5 Ağustos Pazartesi gü­nü 1 milyara yaklaşan teminat tamamlama çağrılarının satış etkisi de Salı günü tamamlan­dı. Banka ve holdingler bas­kı altında.

Bir diğer risk un­suru ise yatırım fonlarına son 2 ayda oluşan büyük girişler. Haziran ayında yabancıların satışlarını yatırım fonlarına giren para karşıladı. BIST’te­ki getiriler bir süre tatminkar olmazsa olası fonlardan çıkış durumu, baskıyı artırabilir. Ancak şimdilik böyle bir hava gözlemlemiyorum. Bireysel yatırımcılarda genel olarak “Buralar alım fırsatı olabilir mi?” bakış açısı hakim” dedi,

“Borsada yılsonu hedefimiz 400 dolar”

BIST100’de 10 bin 200 ve 10 bin 400 arasında oluşan gap’in doldurulmasını bekle­diklerini söyleyen Tarkan Ak­gül, “Bankalar önderliğinde 9 bin 800 ve 10 bin 600 arasında dalgalı yatay bir süreç yaşaya­biliriz. Biraz daha geniş vade­de ise, Fed’in eylülde faiz indir­mesi ve not artışlarının devamı gibi beklentiler katalizör ola­caktır. Zaman içinde CDS’in daha da düşük seviyelere gel­mesi not artırımları beklenti­sinin fiyatlaması yeni zirvelere ulaşılması imkanı sağlayabilir.

Bu dönemde yine talep esnek­liğinin düşük olduğu savunma sanayi, telekomünikasyon, gı­da ve içecek gibi sektörlerin tercih edilmesini makul bulur­ken, diğer taraftan endeks ağır­lığı ve yatırım fonlarının ağrılı­ğı yüksek olan BIMAS, TCELL ve özel bankalardaki volatilite­ye karşı dikkat edilmesi gerek­tiğini düşünüyorum. Yılsonu tahminlerimizde önemli bir değişiklik yapmadık. Borsaya dolar bazlı baktığımızda yılso­nunda 400 dolar seviyelerini görebileceğimizi tahmin edi­yoruz. Bu da TL bazlı 15 bin se­viyelerine tekabül ediyor” ifa­delerini kullandı.

“Yabancının gelmesi için açığa satış yasağı kalkması önemli”

Yabancının her zaman Türkiye’ye ilk tahvil bono ile girdiğini belirten Tarkan Akgül, “Yabancı sonrasında hisseye gelir. Hisseye geldiğinde de ilk BIST 30 kâğıtlarına girer. İlk otuzun içinde de önce bankaya girer sonra holding ve sanayi şirketlerine gelir. Banka ve holding kâğıtlarına giriş olduğunu gördük. Ancak bunun genele yayılması gerekir ama yayılmadı.

O kâğıtlar da yoğruldu tabii. Yabancı geliyor, dönem dönem giriş yapıyorlar. Ancak yabancının kafasındaki en büyük soru işaretlerinden birisi de bu açığa satış meselesi. Buraya bir düzenleme gelmesi şart. Açığa satış yasağının kalkması gerekiyor. Piyasa yasakları sevmez.

Bir de borsaya işlem vergisi konuşulmaya başlanınca yabancı bundan ürktü. Çünkü bir anda kural mı değişecek diye endişe ettiler. Vergi konusunun iyi yönetilemediğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi açığa satış konusu yabancılar için ilk sırada değil belki ama yine de önemli bir kriter” dedi.

“Endeksi 7-8 hisse yukarı taşıdı”

Borsa İstanbul’da son dönemde yaşanan seyri anlatan İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, “Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Ben hayatımda bu sene ki kadar yatırımcıların ters köşede kaldığını hatırlamıyorum. Sadece kendi adıma söylemiyorum, piyasa oyuncuları olarak söylüyorum. Şimdi piyasayı günü gününe tahmin edemeyebilirsiniz, yanılırsınız.

Ama hem piyasanın yukarı gideceğini bilip hem de para kazanamamayı ben hayatımda ilk defa görüyorum. Yani endeks 11 bin puana kadar yükseldi ancak portföylerin hepsi 7 bin puanlar seviyesinde. 11 bin seviyesine beş banka 2 tane holding hissesiyle gelindi. Yani 7-8 hisse dışında geri kalan hisseler altına, gümüşe, dolara, enflasyona yenik düştü” diye konuştu.