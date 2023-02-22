CANLI BORSA | Borsa İstanbul'da ve piyasalarda son durum

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 59,35 puan değer kaybetti.

Dün 5.149,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,90 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 5.163,29 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.086,31, en yüksek ise 5.174,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,82 ve mali endeks yüzde 0,61 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 1,22 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükseldi, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam oldu.

Altının onsu 1.834,3 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,46, bileşik getirisi yüzde 10,73 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2080 ve dolar/yen paritesi 134,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,8770 liradan, euro 20,0840 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.834,3 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 azalışla 81,7 dolardan işlem görüyor.