Çin'de kredi faiz oranlarının düşürülmesinin ardından Asya'da borsalar karışık seyrediyor

Çin'de kurumsal krediler ve emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 25'er baz puanlık indirim açıklandı. Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35'ten yüzde 3,1'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'ten yüzde 3,6'ya düşürüldü.

Faiz kararıyla, gayrimenkul sektöründeki daralmaya karşı emlak ve kredi piyasasının canlanması, bireyler ve işletmeler üzerindeki yükün hafiflemesi hedefleniyor. Analistler, bu kararın bundan sonraki teşvik önlemlerine ilişkin iyimserliği de artırdığını belirtti. Kredi faiz oranlarının beklenen aralıklarda indirildiğini ve sürpriz olmadığını ifade eden analistler, bu kararla Çin başta olmak üzere Asya piyasalarında risk iştahının artabileceğini söyledi.

Dolar/yen paritesinde yatay seyir

Japon yeni pazar günü yapılması planlanan Japonya parlamento seçimleri öncesinde haftanın ilk işlem gününde dolara karşı değer kazandı. Yapılan anketlere göre, Liberal Demokrat Parti ve ortağı Komeito'nun iktidar koalisyonu parlamento çoğunluğu için gereken 233 sandalyenin altına düşebileceği tahmin ediliyor. Bu gelişmelerle, dolar/yen paritesi yatay seyirle 149,6 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 39.030 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.594 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 artışla 3.268 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düşüşle 20.519 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 azalışla 81.046 puandan işlem görüyor.