Çin'in 10 yıllık tahvil faizi son 12 yılın en düşük seviyesinde

Asya piyasalarında pozitif seyir sürerken, Japonya tarafında ise dolar/yen paritesi yakından takip ediliyor. Parite Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) daha önce kura müdehale ettiği 160 seviyelerine yakın seyrediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise BoJ'un yıl sonuna kadar 2 kez faiz artırımına gitme ihtimali öne çıkıyor.

10 yıllık tahvil faizi Çin'de yüzde 2,22

Öte yandan, Çin'in 10 yıllık tahvil faizi, yavaşlayan ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de etkisiyle yatırımcıların sabit getirili menkul kıymetlere yönelmesinin ardından yüzde 2,22 seviyesine inerek son 12 yılın en düşük seviyesini test etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 39.700 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artışla 2.790 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 2.962 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 18.117 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 78.390 puanda bulunuyor.

Avustralya'da TÜFE öngörüleri aştı

Avustralya'da enflasyonun beklentileri aşması ülke merkez bankasının tekrardan faiz artırımına gidecebileceğine yönelik endişeleri artırdı.

Avustralya'da bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yıllık yüzde 4 yükselişle öngörüleri aştı. Beklenti enflasyonun yüzde 3,8 olacağı yönündeydi.

Avustralya Merkez Bankası Başkanı Michelle Bullock, politika faizini sabit bırakma kararı aldıkları son banka toplantısında faiz artışlarının tartışıldığına değinmişti.