DCT Trading halka arz oluyor: Birim pay fiyatı 14 TL olacak

Gerçekleştirdiği yüksek tonajlı tarım emtiası ticareti ve tarım yatırımları ile uluslararası alanda sayılı şirketler arasında yer alan DCT TRADING, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını aldı. DCT Trading’in halka arzında aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak.

30 Milyon TL sermaye artırımı, 7.5 Milyon TL ortak payı satışı gerçekleştirilecek olan DCT Trading’in birim pay fiyatı 14 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrasında halka açıklık oranı yüzde 28,85 olacak DCT Trading’in halka arz büyüklüğünün yaklaşık 525 Milyon TL olması öngörülüyor.

Pamuk ihracatı yapıyor

DCT Trading, dünya üretim ve tüketim endüstrisinde yaygın olarak kullanılan, tekstil, hazır giyim, mobilya, ev tekstili, gıda, kimya sektörü gibi geniş kullanımlı emtia ürünü olan pamuğu, rekolte kalitesine göre Çin, Türkiye gibi pamuk üreticisi ülkelerden temin ederek ithalat, transit ticaret ve ihracatını gerçekleştiriyor. Başlıca ihracat yaptığı ülkeler arasında ise Çin, Japonya, Pakistan, Vietnam, İsviçre, Bangladeş, Endonezya, Portekiz yer alıyor.

DCT TRADING , BCI (Better Cotton Initiative) ve ICA (International Cotton Association) üyesi olarak uluslararası pamuk topluluğunda da yer alıyor.