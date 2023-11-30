Dünya borsalarının 44 trilyon doları kurumsal yatırımcıların elinde

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi, kamu ve iş dünyasından uzman isimlerin katılımıyla 21 Kasım 2023 tarihinde Tekfen Tower Konferans Salonu’nda Yenibiriş ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği XV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne OECD’nin merkezi Paris’ten gelerek özel konuşmacı olarak katılan OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, “Küresel Dönüşümler Işığında Güncellenen G20 / OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni anlattı. OECD Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, “Yaklaşık 2 sene süren bir çalışmanın ardından OECD ilkeleri güncellendi.

İlkeler diyoruz ama aslında üst düzey prensipler ve 60 sayfalık bir doküman. Çok farklı kapsamlı içerikler içeriyor. Sürdürülebilirlik temel gündem konularından biri. Tartışmanın diğer tarafında ise şirketlerin sermaye piyasasından neler beklediği var. Şirketlerde “sürdürebilirlik için ne yapmalı” tartışmaları uzun süredir devam ediyor.Dünyadaki şirketlerin üçte ikisi için iklim krizi şirketler için bir olanak da sağlıyor. Bugün yeşil dönüşüm 2030›a kadar gerekli finansmanın üçte ikisinin şirketler tarafından sağlanması gerekiyor” dedi.

OECD ülkelerindeki tüm halka arzlara baktıklarını ve son yıllarda halka açılan şirket sayısının azaldığına değinen Çelik; “7 bin kayıp var. Toplamda da bir azalma var. Şirketlerin istediği halde halka açılamadığını da biliyoruz. Bugün dünya borsaları yaklaşık 100 trilyon dolar civarında. 44 trilyon doları kurumsal yatırımcılar. Yaklaşık yüzde 11’i devletlerin elinde. Yüzde 27’si de küçük yatırımcıların elinde.