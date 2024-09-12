Durukan Şekerleme halka arzı devam ediyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Durukan Şekerleme halka arzı ne zaman başladı?

Durukan Şekerleme halka arzı, 11-12 Eylül 2024 tarihleri arasında talep toplayacak. Dün talep toplamaya başlayan Durukan Şekerleme, bugün son kez saat 10.30 ile 13.00 arasında talepleri alacak.

Durukan Şekerleme hisse fiyatı nedir?

Halka arz fiyatı 17 lira olarak belirlenen şirketin toplam halka arz büyüklüğü 722 milyon 500 bin lira olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 32,08 olması bekleniyor.

Durukan şekerleme lot dağıtımı

Firma toplamda 42 milyon 500 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;

- 300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL).

- 700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL).

Durukan Şekerleme halka arz hangi bankalarda var?

Durukan Şekerleme'nin halka arzında aracı kurum olarak Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. görev alacak. Firmanın hissesi Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili banka ve yatırım kuruluşlarından alınabilecek.

Durukan Şekerleme halka arz fon kullanım yeri

Yüzde 40-45 Üretim kapasitesi artırıcı yatırımlar ve/veya güneş enerjisi yatırımı (GES).

Yüzde 35-40 İşletme sermayesi.

Yüzde 15-25 Finansal borçların ödenmesi.