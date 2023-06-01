Ebebek, halka açılmaya hazırlanıyor

Türkiye’de 62 ilde 208 mağazası ve di­jital kanalla­rıyla hizmet veren ebebek, halka açılma­ya hazırlanıyor. Anne-bebek ürünleri pera­kende sektö­ründe faaliyet gösteren ebe­bek, halka arz gelirleriyle yurt içi ve yurtdışında hem mağaza sayısını hem de online kanallarda satışlarını artırmayı hedefliyor.

"Büyümemize hızla devam ediyoruz"

Halka arz sürecini 9 Mayıs 2023 tarihin­de SPK’ya başvurarak başlattıklarını belirten ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, şirke­tin kuruluşundan bu yana olan yolculuğunu şöyle anlattı:

“2000 yılında öncelikli hedefi ailelere reh­berlik etmek olan bebek.com bilgi sitesini 2001 yılının Eylül ayında da anne-babaların ve bebeklerin her türlü ihtiyacını bir arada bulabilecekleri ebebek.com e-ticaret sitesini kurduk. İnternet üzerinden alışveriş henüz gelişmemişken biz ebebek.com’u açtık. An­ne bebek ürünleri gibi çok hassas ve bir o ka­dar da sınırlı bir alanda online satış yapmaya başladık. Daha sonra ebeveynlerimizin bek­lentileri doğrultusunda dünyada örneğine az rastlanan önce e-ticaret sonra fiziki mağaza­cılık (click-to-brick) iş modelini seçip hızla mağazalaşma sürecine girdik. Şu anda Türki­ye genelinde 62 ilde 208 fiziki mağazası olan bir e-ticaret sitesi olarak büyümemize hızla devam ediyoruz.

"Yurtdışında gücümüzü artıracağız"

Halka arzla birlikte ebebek’in hem yurtiçin­de hem de yurtdışındaki gücünü daha hızlı ar­tıracağımıza inanıyoruz” dedi. Başvurunun henüz Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de­ğerlendirme aşamasında olduğunu ve henüz izahnamenin onaylanma sürecinin tamam­lanmadığını belirten Erdoğmuş, yatırımcıla­rın yatırım kararlarını izahnamenin incelen­mesi suretiyle vermeleri gerektiğini sözleri­ne ekledi.