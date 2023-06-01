Ebebek, halka açılmaya hazırlanıyor
Türkiye’de 62 ilde 208 mağazası ve dijital kanallarıyla hizmet veren ebebek, halka açılmaya hazırlanıyor. Anne-bebek ürünleri perakende sektöründe faaliyet gösteren ebebek, halka arz gelirleriyle yurt içi ve yurtdışında hem mağaza sayısını hem de online kanallarda satışlarını artırmayı hedefliyor.
Türkiye’de 62 ilde 208 mağazası ve dijital kanallarıyla hizmet veren ebebek, halka açılmaya hazırlanıyor. Anne-bebek ürünleri perakende sektöründe faaliyet gösteren ebebek, halka arz gelirleriyle yurt içi ve yurtdışında hem mağaza sayısını hem de online kanallarda satışlarını artırmayı hedefliyor.
"Büyümemize hızla devam ediyoruz"
Halka arz sürecini 9 Mayıs 2023 tarihinde SPK’ya başvurarak başlattıklarını belirten ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, şirketin kuruluşundan bu yana olan yolculuğunu şöyle anlattı:
“2000 yılında öncelikli hedefi ailelere rehberlik etmek olan bebek.com bilgi sitesini 2001 yılının Eylül ayında da anne-babaların ve bebeklerin her türlü ihtiyacını bir arada bulabilecekleri ebebek.com e-ticaret sitesini kurduk. İnternet üzerinden alışveriş henüz gelişmemişken biz ebebek.com’u açtık. Anne bebek ürünleri gibi çok hassas ve bir o kadar da sınırlı bir alanda online satış yapmaya başladık. Daha sonra ebeveynlerimizin beklentileri doğrultusunda dünyada örneğine az rastlanan önce e-ticaret sonra fiziki mağazacılık (click-to-brick) iş modelini seçip hızla mağazalaşma sürecine girdik. Şu anda Türkiye genelinde 62 ilde 208 fiziki mağazası olan bir e-ticaret sitesi olarak büyümemize hızla devam ediyoruz.
"Yurtdışında gücümüzü artıracağız"
Halka arzla birlikte ebebek’in hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki gücünü daha hızlı artıracağımıza inanıyoruz” dedi. Başvurunun henüz Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde değerlendirme aşamasında olduğunu ve henüz izahnamenin onaylanma sürecinin tamamlanmadığını belirten Erdoğmuş, yatırımcıların yatırım kararlarını izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.