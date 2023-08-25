Ebebek halka arz tarihi açıklandı!
Sermaye Piyasası Kurulu 24 Ağustos'ta Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) halka arzına onay verdi. Şirket, halka arz için 29 Ağustos-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde talep toplayacak.
Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu 24 Ağustos'ta Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) halka arzına onay verdi. Şirket önümüzdeki hafta talep toplayarak borsaya girecek.
Ebebek halka arzı için tasarruf sahiplerine satış duyurusu yayımlandı. Şirket halka arz için 29 Ağustos-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde talep toplayacak. (30 Ağustos resmi tatildir.)