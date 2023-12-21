Elektronik ticarette ilk halka arz PttAVM ile geliyor

Nagihan KALSIN

İştirakleri olan PttAVM’nin halka arz kararını katıldığı bir televizyon programında duyuran PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, “PttAVM’nin ilk defa halka arz edilmesi gündemde. Sürecin çok uzun süreceğini düşünmüyoruz. PttAVM’yi halka arz edip buradan elde edeceğimiz gelirleri yine depo kurma ve PttAVM’ye yapacağımız yatırımlara harcamayı düşünüyoruz. Halka arz çalışmaları iki yıldır var, önümüzdeki aylar içerisinde kararımızı alacağız. Şu anda SPK ile görüşme halindeyiz, başvurumuzu yaptık. PttAVM’nin yüzde 15’ini halka arz etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki aylarda kararımızı verip ilerleyeceğiz. PTT Varlık Fonu’na ait bir şirket, Varlık Fonu ile birlikte oturup bunlara karar vereceğiz” dedi.

“Türkiye'nin ilk pazaryeri PttAVM”

PttAVM’nin 2011 yılında Türkiye’nin ilk ve tek pazaryeri olarak kurulmuş şirketi olduğunu anlatan Gülten, “Ülkemizin ilk pazaryeri PttAVM’dir. Şu anda ürün adedimiz ve üye sayımız milyonlarla ifade ediliyor” diye konuştu. Türkiye’deki satıcıların ürünlerini dünyanın her yerine ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Gülten, “Yani bir günde dükkânın önünden geçen yüz kişiye hitap eden bir esnafımız şu anda milyarlarca insanın önüne çıkabilecek bir potansiyele sahip. Biz de PttAVM’de yaptığımız yatırımlarla bunu geliştirdik. Şu anda Katar’da bu ülkenin Posta İdaresi ile işbirliği içinde bir e-ticaret sitemiz var. Sadece Katar Postası ile kalmadık dünyanın bütün Posta İdareleri ‘bu işi nasıl başardınız, nasıl yapıyorsunuz’ diye sunumlar almak istiyor” dedi.

50 milyon ürün 98 ülkeye ihracat

50 milyon ürün ve 50 bin satıcısı ile e-ticaret sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan PttAVM, yurtiçinde yakaladığı başarıyı yurtdışına da taşıyarak, son yıllarda özellikle Çin ve Katar’da büyük projelere imza attı. Özellikle Türkiye’nin hedef ihracat pazarlarından olan dünyanın en büyük e-ticaret pazarı Çin’de JD, Tmall ve Douyin’de Ulusal Türkiye Mağazalarını (Türkiye Premium Store) Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) destek ve yönlendirmeleriyle açtı. 2018 yılında Katar Posta İdaresi ile işbirliği içerisinde Türk ürünlerini Katarlı tüketiciler ile buluşturmak amacıyla Turkish Souq’u devreye aldı. Öncelikle hedef pazar sadece Katar olmakla birlikte, gelen talep ve güçlü büyümeyle Turkish Souq’u tüm dünyaya açarken, şu anda Avustralya’dan Çin’e, Rusya’dan Mısır’a, Finlandiya’dan Güney Afrika’ya, Kanada’dan Brezilya’ya 98’i aşkın ülkeye Türk ürünlerini ve markalarını satmaya başladı.