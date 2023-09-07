"Endekste hedef 10.250 puan"

Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yüzde 80 yükselen Borsa İstanbul ile ilgili aracı kurumlar yaptıkları tahminleri güncellemeye devam ediyor. Son olarak Deniz Yatırım yayınladığı 2023 Strateji Güncelleme Raporu’nda Borsa İstanbul için hedef fiyatını 10.250 puana yükseltti.

Türk hisse senetlerinin portföylerdeki ağırlığın orta vadede artırılması önerisinde bulunan Deniz Yatırım, raporda yaptığı değerlendirmelerde şunları paylaştı; “2023 başlangıcında BIST 100 endeksi için belirlediğimiz 12-ay vadeli 7.100 puan olan hedef seviyemizi makro beklentilerimizde yaptığımız güncelleme yıl ortası itibarıyla açıklanan şirket finansallarının getirdiği hedef fiyat revizyonu ihtiyaçları, ciddi azalış gösteren ve bu şekilde devam etmesini beklediğimiz ülke risk primi, ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve para politikasının yeniden çalışır pozisyona geçmesi, gelecek dönem ülke kredi notu seyri ve bunun üzerinden yabancı portföy akımlarında toparlanma olacağı, belirsizliklerin nispeten azaltacağı beklentilerimiz gerekçeleriyle 10.250 seviyesine yükseltiyoruz. Beklentimiz, 4 Eylül kapanış seviyesi itibarıyla %26 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.”

“Kısa ve orta vadede hiç olmadığımız kadar iyimseriz”

Göz ardı edilemeyecek derecede önemli gelişmeler söz konusu: kısa-orta vade açısından hiç olmadığımız derecede iyimser olunduğunun belirtildiği raporda iyimserliğin gerekçeleri şu şekilde sıralanıyor; “Seçimler sonrasında oluşan fiyatlama ortamını Türk varlıkları açısından avantajlı, yatırımcılar nezdinde ise fırsat olarak görüyoruz. Bu noktada önem atfettiğimiz ve göz ardı edilemeyecek derecede kritik detaylar söz konusu: Ekonomi yönetimindeki değişiklikleri son derece değerli buluyoruz.

Bakan Şimşek’in yeniden görevi devralmasını ‘yatırımcı dostu ortam’ olarak okuyor, kendisinin de belirttiği üzere rasyonel zemine dönüş noktasında önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Son yıllarda açılma gösteren maliye politikalarında yeniden gecikmeli de olsa sıkılaşmaya gidilmesi içeride kısa vadede belirli sıkıntılara neden olabilse de orta vadede kamu bütçe disiplininin yeniden tesis edilmesi açısından oldukça kritik.

Bu noktada TCMB Başkanı olarak Dr. Hafize Gaye Erkan’ın atanması da benzer etkilerin yaratılmasının yolunu açmış durumda. En azından Haziran ayından bu yana, özellikle de Temmuz ayı sonunda gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumunu takiben, ülke risk priminde gözlenen azalış ve hisse senedi kanalı üzerinden oldukça sınırlı düzeylerde de olsa girişin gerçekleşmesi bu yöndeki pozitif düşüncelerimizi destekler pozisyonda.”

“Yılsonunda enflasyon tahminimiz yüzde 65”

Deniz Yatırım’ın paylaştığı 2023 Strateji Güncelleme Raporu’nda finansal koşullardaki sıkılaşma, çift haneli enflasyon, getiri arayışı ve toparlanan algı ana belirleyiciler konumunda olduğu vurulandı. Raporda Merkez Bankası’nın faiz politikası ile ilgili şu mesajlar verildi; “TCMB’nin Temmuz ayında açıkladığı yılsonu enflasyon tahmininde yer alan %58 seviyesine dair riskleri son gelişmelerin ardından yukarı yönlü görüyor ve %65 civarında bir enflasyon olmasını bekliyoruz.

Benzer şekilde ödemeler dengesinin de yılın son çeyreğinde biraz daha toparlanma göstermesini ve 40 milyar dolar civarında açık vermesini olası görüyoruz. Politika faizinin ise yıl sonunda %30-35 aralığına ilerlemesini bekliyoruz. Çift haneli yüksek enflasyonist ortamın öngörülebilir zaman aralığında, en az 2-3 yıl vadede devam etme riskinin ciddi anlamda yüksek olması yerli yatırımcılarda getiri arayışının hisse senetleri üzerinden şekillenmeye devam etmesine imkân tanıyacaktır.”

Hisse portföyünü güncelledi

Deniz Yatırım, 2023 Strateji Güncelleme Raporu’nda bazı banka ve hisse senetleri için hedef fiyat ile tavsiyelerinde revizyona gitti. Deniz Yatırım, global ve yerel görünüm ile beklentilerini de aktardığı raporda, bazı banka ve hisse senetleri için hedef fiyat ile tavsiyelerinde revizyona gitti. Deniz Yatırım’ın model portföyünde AKGRT, ALARK, BIMAS, CCOLA, CIMSA, FROTO, HTTBT, KAREL, KONTR, PGSUS, SAHOL, SISE, TAVHL, TUPRS ve YKBNK bulunuyor.